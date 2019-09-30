صنع الله يبحث مع الطاهر تنمية مناطق الحقول النفطية

صنع الله في لقائه مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر. (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك).

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر لمناقشة أوجه التعاون بين المؤسسة والوزارة في عدة مجالات أهمها التنمية المستدامة في المناطق القريبة والمجاورة للحقول والمنشآت النفطية والتحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية.

وقالت صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين إن الطاهر أثنى خلال اللقاء الذي جرى أمس «على الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على قوت الليبيين، ودعمها اللامحدود للبلديات»، مشددا على ضرورة حماية المواقع النفطية والعاملين بها لضمان استمرار الإنتاج.

وأكد صنع الله ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسة ووزارة الحكم المحلي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالبلديات.

واجتمع صنع الله، أمس الأحد أيضا مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، علي قنوص، بمقر مؤسسة النفط بطرابلس؛ لمناقشة سير العمليات بالشركة.

واستعرض الاجتماع التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بها، وخاصة القاطنين خارج منطقة الزاوية، إضافة إلى مختلف الإجراءات الفنية والإدارية. وشدد على أهمية التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة بعض المشاريع الفنية والإنشائية بالشركة التي تساهم في استقرار وتحسين الإنتاج.