صنع الله يناقش أوضاع العاملين بشركة الزاوية لتكرير النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 01:43 صباحا
جانب من اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة الزاوية. (الإنترنت)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم، برئيس لجنة ادارة شركة الزاوية لتكرير النفط، المهندس علي قنوص بمقر المؤسسة بطرابلس؛ لمناقشة سير العمليات بالشركة.

واستعرض الاجتماع التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بها، وخاصة القاطنين خارج منطقة الزاوية، إضافة إلى مختلف الإجراءات الفنية والإدارية، حسب ما ذكرت مؤسسة النفط عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأكّد صنع الله، على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرقل المستخدمين في أداء أعمالهم، مع توفير وسائل الراحة اللازمة لهم، من سكن ومواصلات، وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح القانونية المعمول بها بالشركة.

وشدد على أهمية التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة بعض المشاريع الفنية والإنشائية بالشركة التي تساهم في استقرار وتحسين الإنتاج .

وحضر الاجتماع الدكتور المحبوب دريدر مدير عام الصناعات المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط و السادة أعضاء لجنة أدارة الشركة مصطفى خليفة، مصطفى عون، حسن الأحرش وغيث الساكت.

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