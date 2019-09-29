هيئة التعليم التقني والفني: صرف مرتبات شهر أغسطس لمندوبي الكليات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 11:09 مساء

دعت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، جميع مندوبي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومكاتب المعاهد الفنية المتوسطة استلام مرتبات شهر أغسطس.

وأوضح رئيس القسم المالي بالهيئة، منصور زريق، أن «الهيئة تكثف كل جهودها لإنجاز مرتبات العاملين بالهيئة في أسرع وقت»، حسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

ومن جهته قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة طارق البي، إنه جرى استكمل كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بصرف مرتب شهر أغسطس، مؤكداً أن «المرتبات ستدخل حسابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكافة شرائح منتسيبي الهيئة بالمصارف فور استلم مندوبي الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومكاتب المعاهد الفنية المتوسطة الصكوك من الخزينة».

ودعا البي، الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا وإدارة المعاهد الفنية المتوسطة مراجعة اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية بجنزور لإنهاء البيانات المطلوبة لاستكمال إجراءات صرف المرتبات المتوقفة لمنتسيبيهم وفق التعميم الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2019.

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