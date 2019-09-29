رئيسة وحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي تلتقي نخبة من الناشطات الحزبية والمدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 09:45 مساء
رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي مع نخبة الفتيات الناشطات الحزبية والمدنية. (الإنترنت)

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الدكتورة ليلى اللافي، ونائبتها حنان الفخاخري، نخبة من الفتيات الناشطات الحزبية والمدنية؛ للمشاركة في وضع رؤية 2020- 2025، وذلك من خلال انخراطهن في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفتيات خاصة والمرأة بصورة عامة، والتأكيد على تسخير الإمكانيات التي تسهم في تمكين المرأة في سوق العمل من خلال حاضنات المشاريع ومساهمتها من خلال التنمية المستدامة، حسب ما ذكرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك».

رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي مع نخبة الفتيات الناشطات الحزبية والمدنية. (الإنترنت)
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