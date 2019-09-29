أمن السواحل يبحث مع المندوب الإيطالي أسباب تأخر تسليم الزوارق البحرية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 07:36 مساء
اجتماع أمن السواحل الليبي مع مندوب وزارة الداخلية الإيطالية في طرابلس, 29 سبتمبر 2019 (داخلية الوفاق)

بحث مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري، مع المندوب الأمني بوزارة الداخلية الإيطالية في طرابلس أنطونو فاتجوزو، ومساعد المندوب, آلية تسليم الزوارق البحرية التي تم صيانتها للإدارة العامة لأمن السواحل, وحلحلة المشاكل التي أدت إلى التأخير في تسليمها.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فإن اللقاء الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وحضره ضباط من إدارة العلاقات والتعاون الدولي، تطرق للمشاكل والعراقيل التي تواجه تدريب أطقم الزوارق البحرية وصيانتها بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الإدارة وفق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين..

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كان مكتب الإعلام والثقافة البحرية، نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بغرق 50 مهاجرا غير شرعي، قبالة الساحل الليبي، مؤكدا أن حرس السواحل تتبع القارب الذي يقل هؤلاء المهاجرين، وقام بإنقاذهم خلال عملية شاقة استغرقت 24 ساعة من البحث.

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