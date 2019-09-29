مواطنان يتبرعان بإشارات ضوئية لمفترق معهد النفط في طبرق

مفترق معهد النفط في طبرق. (بوابة الوسط)

تبرع المواطنان أنيس لبيدي وميلاد بولحية بالإشارات الضوئية الخاصة بمفترق معهد النفط في مدينة طبرق بعد مناشدة وجهها المجلس التسييري للبلدية إلى رجال الأعمال والتجار دعاهم فيها إلى التبرع بصيانة أو شراء إشارات ضوئية جديدة.

وقال المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن مدير إدارة الجودة والمتابعة بالبلدية مسعود الوهراني اجتمع بالمواطنين أنيس أحمد لبيدي وميلاد بولحية من الشركة الأوربية للمصاعد اللذان تبرعا بالإشارات الضوئية الخاصة بمفترق معهد النفط بحضور رئيس قسم المرور والتراخيص العقيد عبدالرسول فرج.

وأضاف المجلس البلدي طبرق نقلا عن المواطن أنيس لبيدي أن الإشارات الضوئية التي جرى شحنها إلى البلاد من الخارج «من النوع الحديث مرفق بميقات» متوقعا وصولها خلال ثلاث أسابيع.

وأشار إلى أن قسم المرور بطبرق تقدم بشكوى للمجلس التسييري للبلدية طالب فيها بضرورة إيجاد حل للإشارات الضوئية بمفترق معهد النفط الأكبر في المدينة والتي جرت صيانتها لأكثر من مرة دون جدوى.