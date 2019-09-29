250% زيادة في عدد المصحات الإيوائية الخاصة بليبيا خلال 11 عاما

جراحة في أحد المستشفيات الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت أعداد المصحات الإيوائية العاملة في القطاع الخاص، ارتفاعًا بنسبة 250% على مدى 11 عامًا، وتظهر النتائج النهائية لدراسة القطاع الصحي الخاص في ليبيا أن 93% من المصحات الإيوائية تتوفر بها خدمات نساء وولادة في حين تتوفر خدمات الأطفال بنسبة 94% من إجمالي المصحات.

وبحسب نتائج المسح الذي أعده مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصحات الإيوائية العاملة خلال إجراء المسح ارتفع من 67 مصحة منذ المسح السابق عام 2007 ليبلغ 235 مصحة موزعة على 36 بلدية، وفق بيان لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق اليوم.

وبلغت نسبة زيادة الأسرّة داخل المصحات الإيوائية 110% إذ تظهر نتائج المسح الأخير أن المصحات الإيوائية تمتلك 4623 سريرًا، في حين أظهرت نتائج المسح الذي أجري عام 2007 امتلاك المصحات الإيوائية 2194 سريرًا.

مسح طبي لمركز إيواء النازحين بمصحة الأخوة

وتمارس 41 مصحة نشاطها بشكل فردي في حين تمارس 194 مصحة نشاطها كشركة، كما تمتلك 62 مصحة مبنى مخصصا لها، بينما تقدم 94 مصحة إيوائية خدماتها في مبنى بالإيجار ولا تتوفر بيانات حول المبنى عن 79 مصحة إيوائية أخرى.

وأوضحت النتائج أن خدمات الجراحة لثلاثة تخصصات (نساء وولادة- أطفال- جراحة) تشكل 94% داخل المصحات الإيوائية، في حين تتوفر خدمات العيون بنسبة 31% في ظل وجود 72 مصحة إيوائية خاصة بخدمات العيون، وتتوفر خدمات القلب بنسبة 3% من إجمالي الخدمات المقدمة داخل المصحات الإيوائية، في حين تمثل خدمات الأنف والأذن والحنجرة والأمراض النفسية والأورام نسبة 1%.

كما ارتفعت أعداد أجهزة التصوير في المصحات الإيوائية بنسبة 101% منذ عام 2007، إذ يبلغ عدد الأجهزة بحسب نتائج المسح الأخير 405 أجهزة موزعة كالتالي (X-ray 100 جهاز - CT SCAN 23 جهاز –ULTRA SOUND 188 جهاز- تخطيط شرايين 21 جهازا –MRI 11 جهاز –CTG 50 جهاز – تصوير الثدي الإشعاعي 12 جهازا).