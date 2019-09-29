«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 04:22 مساء

أمر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا بالقبض على كل من «الطاهر عروة» و«محمد أبودراع» على خلفية قيامهما بالتهجم على المفوض بوزارة المالية فرج بومطاري بمقر عمله في ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

وأوضح باشاغا في كتاب وجهه إلى مدير أمن طرابلس أن المذكور الأول «الطاهر عروة» ادعى بأن المفوض بوزارة الملاية أوقف صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، فيما قام المذكور الثاني «محمد أبودراع» بنفس التاريخ «عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالحضور إلى مقر الوزارة وتهجم أيضا على الوزير تاركا بيده رصاصة عيار (9) ملي».

وطالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق في كتابه الصادر بتاريخ 26 سبتمبر الجاري والذي نقله مدير مكتبه العميد أحمد الصادق الطويبي مدير أمن طرابلس باتخاذ الإجراءات بضبط المذكورين بالتنسيق مع مكتب النائب العام وإحالتهم إليه.

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