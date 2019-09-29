ولادة ثلاثة توائم في مستشفى ابن سينا بسرت

أجريت عملية ولادة قيصرية، لحامل أنجبت ثلاثة توائم، في مستشفى بن سينا التعليمي بسرت.

وقالت رئيسة قسم النساء والولادة في المستشفى دكتورة منى القبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه جرى متابعة حمل المريضة بصورة منتظمة ودورية، لافتة إلى أنها «رزقت بولد وبنتين» وجميعهم بصحة جيدة.

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وأوضحت القبي أن هذه هي الحالة الثالثة التي يشهدها المستشفى لـ«ولادة ثلاثة توائم» خلال العام 2019.

وأشرف على إجراء العملية الجراحية، إلى جانب القبي، كل من دكتورة فريال الغزالي، ودكتور ناصر الشيباني، وفنية التخدير فاطمة درياق سكراب حواء، وأطباء الأطفال دكتورة فتحية العباي ودكتور حميده الزروق ودكتورة فاطمة السالك، بالإضافة إلى عناصر التمريض.