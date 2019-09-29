حرس السواحل ينقذ 71 مهاجرا غير شرعي شمال الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 02:51 مساء
إنقاذ المهاجرين، 29 سبتمبر 2019 (صفحة القوات البحرية على فيسبوك)

تمكن جهاز حرس السواحل التابع للقوات البحرية، فجر اليوم الأحد، من إنقاذ قارب مطاطي كان على متنه 71 مهاجرا غير شرعي، وذلك على بعد 45 ميلا شمال غرب الخمس.

وذكر مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية أن غرفة عمليات حرس السواحل تلقت ظهر أمس نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعي شمال الخمس، لذا أبحر الزورقان «قمينس» و«أوباري» في مهمة بحث وإنقاذ استمرت عدة ساعات حتى عثر على قارب المهاجرين الساعة 03:00 فجر الأحد، حسب بيان المكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان، أن طاقم الإنقاذ توجه بالمهاجرين غير الشرعيين، وهم 27 سودانيا، و25 باكستانيا، و15 مصريا، و3 فلسطينيين، وسوري إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، وإنزالهم الساعة 09:45 صباحا، حيث جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

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وأشار البيان إلى أن الجهاز لم يتمكن من التواصل مع أحد مراكز الإيواء بالمنطقة بغرض تسليم المهاجرين، لافتا إلى أنه «بعد طول انتظار تم إخلاء سبيلهم».

يشار إلى أن القوات البحرية تسير دوريات مكثفة خاصة لجهاز حرس السواحل التابع لها، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية في المياه الليبية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

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