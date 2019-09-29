بالمتابعة ورصد المكالمات.. وحدة مكافحة الإرهاب تحرر شابا مخطوفا في تاجوراء

تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للدعم المركزي في تاجوراء، أمس السبت، من تحرير شاب خطفته إحدى العصابات الإجرامية، وقامت الوحدة بإرجاعه سالما إلى أسرته.

وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء مفاده خطف شاب يدعى (م م ز) مواليد 1998، من قبل إحدى العصابات الإجرامية، التي طلبت مبلغا ماليا مقابل إطلاقه.

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وأضاف البيان، أنه من خلال المتابعة ورصد المكالمات تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب أمس السبت من تحرير المخطوف وإرجاعه سالما لأسرته.