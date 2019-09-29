«أو إم في» النمساوية توفر أجهزة طبية لمستشفى الأطفال ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 12:59 مساء
المعدات والأجهزة الطبية في مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي (صفحة أجوكو على فيسبوك)

وفرت شركة «أو إم في» النمساوية عددا من المعدات والأجهزة الطبية لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي ترعاها وتنفذها المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركاتها الوطنية، والشركة النمساوية شريك لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بمنطقة التعاقد (91) النافورة أوجلة.

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وتمثلت المعدات الطبية في «خمس حضانات للأطفال المصابين بالصفراء، وأجهزة فصل عينات الدم، ومجهر إلكتروني، وثمانين عربة أدوية وطوارئ، ومعدات خاصة بغرف العمليات، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات لنقل الدم، وأجهزة لشفط وتسخين الدم، إضافة إلى عدد من الأجهزة المعملية الأخرى»، حسب بيان نشرته شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

المعدات والأجهزة الطبية في مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي (صفحة أجوكو على فيسبوك)
المعدات والأجهزة الطبية في مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي (صفحة أجوكو على فيسبوك)
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