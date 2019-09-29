الأرصاد تطمئن الصيادين: البحر هادئ والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 12:40 مساء

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين بخصوص حالة البحر على طول الساحل الليبي، مشيرا إلى «احتمالية سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت».

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري، اليوم الأحد، أن البحر سيكون هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، ومن رأس لانوف إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت، والرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها ما بين 5 إلى 10 عقد.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لانوف والخليج، والرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى درنة، وسرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة.

- الرؤية جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية.

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