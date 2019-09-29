«الكهرباء» تعلن إنشاء محطة توليد بطاقة 400 ميغاوات في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 12:19 مساء
جانب من الاجتماع، 28 سبتمبر 2019 (بلدية زوارة)

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس عبد المجيد حمزة، إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 400 ميغاوات بمنطقة مليتة، للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في مدينة زوارة.

وقال حمزة، في اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي زوارة، بقصور الضيافة بالمدينة، أمس السبت، إن «إبرام عقد تنفيذ المحطة مع شركة إيني للنفط والغاز، قريبا، بعد مراجعة بعض المواصفات الفنية»، حسب بيان نشرته بلدية زوارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع، المشكلة التي تعاني منها منطقة شعالة البزار، وجرى الاتفاق على «صيانة الخلايا المغدية لخط مليتة شعالة البزار، وتجهيز وتحميل محطات الـ30 ك ف لمحطتي المطار وغرب زوارة، وتوفير الكوابل اللازمة لها، وإعداد المخطط العام واستبدال محولات وخلايا محطة الـ30 ك ف (الصبخة) المتهالكة، والعمل على حل مشكلة تسرب الغاز بمحطة الـ 30 ك ف، وحل مشكلة المحطات الأرضية المتوقفة عن التفيذ».

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وخلص الاجتماع إلى التنسيق مع إدارة المشروعات للبدء في تنفيذ محطة 220 مليته، وتكليف شركة للبدء بالعمل لتوفير مصدر تغدية ثاني للمدينة، ومخاطبة شركة الإنشاءات الكهربائية بخصوص الشركات المتوقفه عن العمل، وكذا التنسيق مع إدارة الديزيل بالشركة بخصوص الصيانة الدورية لمولدين براس جدير.

ومن المقرر عقد اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء، خلال هذا الأسبوع، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، حسب البيان.

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