وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة مصراتة بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 08:04 مساء
جامعة مصراتة تحتفل بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين, 28 سبتمبر 2019 (تعليم الوفاق)

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، في احتفالية جامعة مصراتة، بعيد تأسيسها الخامس والثلاثين.

ووفق بيان لوزارة التعليم أثنى عبد الجليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجامعة للرفع من مستوى الأداء داخلها، ودورها في تخريج عشرات الآلاف من الكوادر الفاعلة في كل مدن ليبيا، الذين يشتغلون الآن في شتى المجالات داخل الدولة.

وعلى هامش الزيارة دشن وزير التعليم برنامج الدراسات العليا لمنح شهادة الدكتوراه في اللغة العربية لتكون جامعة مصراتة هي الجامعة الأولى في كامل المنطقة، التي تبدأ في منح هذه الشهادة.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه الخطوة في مجمل كلمته، التي تأتي في إطار تشجيع الوزارة لبرامج الدراسات العليا في الداخل.

كما افتتح عبد الجليل مبنى الدراسات العليا في كلية الآداب بالجامعة، وكذلك وضع حجر الأساس للمكتبة المركزية.

وتخلل الزيارة لقاء عبد الجليل عديد الأكاديميين، ورؤساء الجامعات المجاورة ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، من جامعات مصراتة والمرقب وسرت، إذ دار حديث بينهم عن التحديات التي تواجه الدولة الليبية للنهوض بالقطاع التعليمي والأكاديمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟