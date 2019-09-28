البحر خفيف الموج وسقوط أمطار غدا على الساحل من مصراتة إلى طبرق

توقع المركز الليبي للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج، وقال إنه من المحتمل سقوط أمطار، غدا الأحد، على الساحل الممتد من مصراتة إلى طبرق.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم السبت، إنه لا توجد تحذيرات في ما يخص طقس اليوم، لكنه نبه إلى احتمال سقوط أمطار غدا على الساحل من مصراتة إلى طبرق، على أن يصل ارتفاع الموج 0.75 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

من المحتمل سقوط أمطار يوم الغد على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، والريح ستكون شمالية شرقية بوجه عام، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وسرعته ما بين 05 إلى 10 عقدات.

وسيرتفع الموج ليتراوح بين 0.25 إلى 0.75 متر؛ بينما سيكون البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج، على أن تبلغ درجة حرارة سطح البحر نحو 26 درجة مئوية، وستكون الرؤية جيدة.