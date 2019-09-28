سيالة ونظيره الموريتاني يتفقان على «التنسيق الدائم»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 11:20 صباحا
سيالة ونظيره الموريتاني في نيويورك، 27 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أمس الجمعة، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر البعثة الليبية بنيويورك، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على ضرورة «توحيد جهود دول المغرب العربي والتنسيق الدائم بينها تجاه كل القضايا» المحلية والإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته «خارجية الوفاق» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

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وفي سياق آخر، أعرب سيالة، عن شكره لرئيس وأعضاء البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، وذلك على ما قدموه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة للوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا كل الجهود التي بذلت لتسهيل مهمة الوفد وتنظيم لقاءات واجتماعات مثمرة وبناءة ومشاركة ناجحة، حسب بيان لـ«خارجية الوفاق».

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