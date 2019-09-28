«الإصلاح الاقتصادي لليبيا» على مائدة سلامة ومساعد وزير الخارجية الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 10:55 صباحا
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، 4 سبتمبر 2019، (البعثة الأممية)

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر.

وبحث الطرفان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، آخر التطورات في ليبيا وأهمية إحداث إصلاح اقتصادي.

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وشارك سلامة، الخميس، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة لوزيري خارجية إيطاليا وفرنسا، لويغي دي مايو، وجان إيف لو دريان، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وممثلي بعض الدول الأكثر التزاما على المستويين الدولي والإقليمي بالملف الليبي، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأوضح دي مايو أن الاجتماع يهدف إلى المساهمة «من حيث الأفكار والتأملات والمقترحات وتعزيز تماسك المجتمع الدولي»، تمهيدًا للمؤتمر الذي تنوي ألمانيا تنظيمه في الخريف حول ليبيا.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مشددا على أن «عدم استقرار ليبيا لا يمكن حله بتدخل عسكري تسبب حتى الآن في وفاة العديد المدنيين، وعدد كبير من الضحايا من بين المقاتلين يصعب تحديده، إلى جانب تشريد ما لا يقل عن 120 ألف شخص، كما زاد من خطر انتشار الإرهاب».

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