وقفة احتجاجية للعاملين بإذاعة بنغازي المحلية

العاملون بإذاعة بنغازي المحلية وعدد من الإعلاميين خلال وقفة احتجاجية, 27 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

نظم العاملون بإذاعة بنغازي المحلية وعدد من الإعلاميين، وقفة احتجاجية بشأن محاولة الاستيلاء على المقر الخاص بالإذاعة بمنطقة بوعطني، ورفضا لقرار تشكيل مجلس أعلى للإعلام.

وطالب المحتجون رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، بـ«سرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإيقاف العبث بمقر إذاعة بنغازي المحلية، ليعرف الجميع أننا في دولة القانون والمؤسسات وليس في دولة العصابات والمليشيات».

واستنكر المحتجون إصدار مجلس النواب «قرار تشكيل وتفعيل مجلس أعلى للإعلام، دون استشارة أهل الاختصاص والمهنة ودون معرفة تفاصيل تشكيله ولا مهامه ولا الشخصيات التي تدير هذا الجسم».

وطالب المحتجون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتدخل لـ«وقف مثل هذه القرارات العابثة بمصير السلطة الرابعة والتي تعد خطوة للخلف وتكميما للأفواه».