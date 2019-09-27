«صحة الوفاق» تنعي موظفاً بالشؤون العلاجية قتل في غارة على طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 06:31 مساء
موظف الشؤون العلاجية مروان علي العريفي الجرنازي الذي قتل في غارة على طرابلس, 27 سبتمبر 2019 (صحة الوفاق)

نعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، موظف الشؤون العلاجية بديوان الوزارة، مروان علي العريفي الجرنازي، الذي قتل اليوم الجمعة جراء غارة جوية استهدفت العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن رئيس الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، نعى «الجرنازي» الذي قتل صباح اليوم «أثناء تأديته واجبه الوطني والإنساني، حيث كان يعمل على شؤون علاج المرضى والمصابين وتعرض لشظايا جراء استهداف طيران جوي للعاصمة طرابلس ممّا أدى لوفاته وشخص آخر مدني».

واستنكر أونيس، ما سماها «الاستهدافات العشوائية والاعتداءات على مرافق العاصمة طرابلس»، مؤكدا أنها «أفعال مجرمة ينتهك فاعلوها كل القوانين المحلية والدولية».

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