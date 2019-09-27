سفير ليبيا يبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع وزير الداخلية الإيطالية الجديدة

السفير الليبي في روما، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي, 26 سبتمبر 2019 (سفارة ليبيا في إيطاليا)

بحث السفير الليبي في روما، الدكتور عمر الترهوني، أمس الخميس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتهريب، فى أول لقاء يجمع بينهما بعد تأدية وزيرة الداخلية الإيطالية اليمين الدستورية مؤخرا.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا، رحبت لامورجيزي، بالترهوني، وتطرق الاجتماع أيضا لعدة ملفات أخرى تهم أمن البلدين.

واتفق الطرفان في النهاية على تنسيق زيارة مرتقبة يجرى التنسيق لها للوزيرة الإيطالية إلى ليبيا فى أقرب وقت ممكن.

دي مايو: الاجتماع الوزاري حول ليبيا تمهيد لمؤتمر ألمانيا

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، دعا إلى العودة للحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن «العودة إلى المبادرة السياسية صارت أمرًا ملحًّا بشكل متزايد».

وشارك دي مايو في رئاسة الاجتماع الوزاري حول ليبيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، ومشاركة بعض الدول الأكثر التزامًا على المستويين الدولي والإقليمي بالملف الليبي، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.