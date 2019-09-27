عميد بلدية سرت يتابع معوقات تجهيز المدينة الرياضية بالعشب الصناعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 04:15 مساء
عميد بلدية سرت في زيارة للمدينة الرياضية, 27 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)

بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع مسئولي المدينة الرياضية المعوقات التي تواجه تجهيز المدينة بالعشب الصناعي الحديث، في إطار حرص واهتمام بلدية سرت بملف الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال جولة عميد البلدية يرافقه عضو المجلس البلدي المكلف متابعة ملف التعليم والشباب صالح عيادة، بالمدينة الرياضية، حيث التقيا نائب رئيس اللجنة التسييرية للمدينة علي التونسي، وعضو اللجنة التسييرية للمدينة الهادي أسويطي وبحضور عدد من الإعلاميين.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن عميد بلدية سرت قام بجولة داخل مرافق المدينة التي تضم جناح الفرق الرياضية والرياضيين وصالة الانتظار، تم تجول بالملعب الرياضي الرسمى.

ولفت إلى أن هذه الزيارة والالتقاء بمسؤولي المدينة، جاء بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري، وموافقته على مقترح بلدية سرت بإعادة تجهيز المدينة الرياضية سرت بالعشب الصناعي الحديث، وأيضًا تعشيب ملاعب الخماسيات بسرت وصيانة الصالة الرياضية.

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ولفت إلى أنه سيتم تعشيب المدينة الرياضية بالعشب الصناعي الحديث على نفقة الهيئة، خلال 40 يومًا لتكون جاهزة في المستقبل القريب وتحتضن اللقاءات الرياضية.

وجدد عميد بلدية سرت دعمه ملف الرياضة والشباب والمرافق الرياضية، داعيًا «القنطري»، لزيارة سرت للوقوف عن كثب على المشاريع الرياضية المتوقفة والمنفذة، ودعم ملف الرياضة وإعادة إحياء واعتماد الأندية الرياضية بسرت للنهوض بالملف الرياضي.

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