مفوضية اللاجئين: الأوضاع في ليبيا لا تسمح بعودة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 03:07 مساء

أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي، رفضها إعادة اللاجئين المعترضين في المياه الدولية إلى ليبيا، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بعودتهم بسبب الوضع الإنساني والصراع الدائر بين أطراف مختلف.

ودعت سامي في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، اليوم الجمعة، إيطاليا لتكون مثالًا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا، مضيفة أن المفوضية «تعتبر الحوار الإيجابي للغاية، الذي جرى مع وزير الخارجية لويغي دي مايو بشأن المهاجرين، تم في ظل تقاسم مبادئ التضامن والإنسانية».

وتابعت: «نرى في الأسابيع المقبلة كيف سيتحقق هذا التعاون»، مضيفة أنه يمكن لإيطاليا أن تكون مثالاً للدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني.

وأشارت إلى «التمكن بالفعل من المضي قدمًا في عمليات الإجلاء من ليبيا لإنقاذ المهاجرين»، مشيرة للحاجة إلى «آلية أسرع وزيادة استعدداد الدول الأوروبية».

ووصفت سامي إيطاليا بـ«لاعب مهم للغاية، ولذلك نتوقع من الدول الأوروبية الأخرى العمل على التوصل إلى حلول ملموسة»، لافتة الى أنه «إضافة إلى الإجلاء الإنساني للمهاجرين، تدعو المنظمة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز ودعم المهاجرين ميدانيًّا».

وشددت: «يجب على أوروبا أن تبقي باب اللجوء مفتوحًا، ليتسنى لمن يصل إليها بطريقة غير قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء».

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