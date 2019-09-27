السراج: ليبيا تواجه مشكلة هجرة غير شرعية وليس «لجوء»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 09:53 صباحا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس الخميس، بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين فيليبو غراندي، وتناول الاجتماع علاقات التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والمفوضية.

وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها المفوضية لمساعدة اللأجئين حول العالم، موضحا أن ليبيا تواجه مشكلة هجرة غير شرعية وليس مشكلة لجوء. 

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وقال إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء في ليبيا يمثل نسبة صغيرة جدا بالمقارنة بالعدد الكلي للمهاجرين المنتشرين في أنحاء ليبيا، الذين يتحكم في مصيرهم شبكات دولية للتهريب والاتجار بالبشر. 

واستعرض السراج الرئيس جهود الحكومة لتوفير المساعدات الإنسانية للمقيمين بمراكز الإيواء والتي تم اتخاذ إجراءات بإغلاقها، كما تم إعادة أعداد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذه المشكلة.

من جهته، ثمن المفوض السامي جهود حكومة الوفاق الوطني، معبراً عن تفهمه لما تواجهه ليبيا من مصاعب، وأكد استعداد المفوضية لتقديم الماعدة والعمل معاً لمواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

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