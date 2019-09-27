توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق و«جينيرال إلكتريك» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 12:34 صباحا
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وشركة جينيرال إلكتريك.

شهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينيرال إلكتريك الأميركية؛ لتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المحطات القائمة.

وشملت الاتفاقية إقامة مشاريع للطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ومشاريع نقل وتصريف الطاقة، حسب بيان نشرته حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

كما وقعت شركة «جي إي انترناشيونال» لأنظمة الطاقة الغازية مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة الكهربائية في ليبيا بنحو 6000 ميجا وات، إضافة إلى اعتماد عدد من البرامج لتنفيذ صيانة وعمرات للوحدات القائمة، وبرامج لها علاقة بالحفاظ على البيئة.

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