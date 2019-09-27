رواندا تبدأ تنفيذ اتفاقية نقل 30 ألف مهاجر من ليبيا

المهاجرين بمركز إيواء تابع لفع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة. (الإنترنت- أرشيفية)

بدأت رواندا الخميس في استقبال اللاجئين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، حيث تقول السلطات إنها مستعدة لترحيل 30 ألف مهاجر ولكن فقط على مجموعات مكونة من 500 شخصا لمنع إغراق البلاد باللاجئين.

ومن المتوقع أن تصل المجموعة الأولى المؤلفة من 75 لاجئا إفريقيا إلى رواندا في إطار اتفاق بين كيغالي والاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا للاجئين حسب ما أوضح مصدر بالأمم المتحدة لجريدة «لوموند» الفرنسية، اليوم الخميس.

وقال المصدر إنه «من المقرر إجراء رحلة أخرى على متنها 125 شخصا بين 10 و 12 أكتوبر».

ووقعت كل من الحكومة الرواندية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي اتفاقية، يوم 10 سبتمبر الماضي، بهدف وضع آلية لنقل اللاجئين من ليبيا.

وحسب الاتفاقية، أن كيغالي ستستقبل اللاجئين المحتجزين حاليا في مراكز الاحتجاز في ليبيا وتوفر لهم الحماية، وفقا لما جاء في بيان أصدرته مفوضية اللاجئين، أشار إلى أنه «سيتم نقل اللاجئين إلى مكان آمن في رواندا على أساس تطوعي».

وسيتم إجلاء أول مجموعة من 500 شخص، معظمهم من دول في القرن الأفريقي «تضم هذه المجموعة الأطفال والشباب المعرضين للخطر». ومن المتوقع أن تستمر رحلات الإجلاء الجوية من ليبيا في الأسابيع القادمة وسيتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الرواندية والليبية. وبمساعدة الاتحاد الأفريقي في عمليات الإجلاء.

وفي هذا السياق، حثت المفوضية المجتمع الدولي على المساهمة بموارد لتنفيذ هذا الاتفاق.

ومنذ عام 2017، قامت المفوضية بإجلاء أكثر من 4400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى، بما في ذلك 2900 شخص من خلال آلية العبور في حالات الطوارئ إلى النيجر و425 إلى الدول الأوروبية عبر مركز العبور في حالات الطوارئ في رومانيا.

وأشارت المفوضية أن حوالي 4700 شخص سيظلوا محتجزين في ظروف مروعة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، مؤكدة أنه «من الضروري نقلهم إلى أماكن آمنة، وتزويدهم بالحماية الدولية والمساعدة المنقذة للحياة، والبحث عن حلول دائمة لهم».