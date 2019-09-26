السراج لممثلي الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا: نرتبط مع واشنطن بتحالف استراتيجي

جانب من لقاء السراج وممثلي الشركات الأميركية في ليبيا. (المجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج اجتماعا اليوم الخميس في مقر البعثة الليبية في نيويورك مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال التي تضم ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا؛ لبحث سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية الليبية والأمريكية.

وحضر جانب من الاجتماع ممثلة عن البيت الأبيض فيكتوريا كوتس، كما حضره عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من أعضاء الوفد الليبي المرافق للسراج في زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وألقى السراج، كلمة في الاجتماع أعطى خلالها لمحة عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث قال إنه «مهما كانت التحديات بسبب العدوان الأخير فنحن نحارب وأعيننا على المستقبل، ولقد خططنا لمرحلة البناء والتعمير، وأطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، لتكن هذه الإصلاحات قاعدة للتنمية والاستثمار».

وأضاف «لا وقت نضيعه، ليحظى الليبيون في أقرب وقت بما يستحقونه من رخاء وعيش كريم، في ظل دولة مدنية ديموقراطية».

وتابع «أننا نرتبط مع الولايات المتحدة بتحالف استراتيجي لمحاربة الإرهاب، تأكدت فعاليته بتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الإرهابي داعش»، مضيفا أن «ما نسعى إلى تحقيقه هو أن يتسع هذا التحالف ليشمل شراكة اقتصادية، تفتح آفاقا إيجابية جديدة ولعل هذا الاجتماع يكون مدخلاً لتحقيق ذلك».

وتحدث السراج عن قطاع النفط والغاز قائلا «لقد عملنا بصبر وحكمة على إخراج هذا القطاع من دوائر الصراع، ووفرنا احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط، وبالفعل ارتفع الإنتاج تدريجيا ليصل الآن إلى نحو مليون ومائتي برميل يوميا ونطمح أن نزيد هذه المعدلات قريبا».

كما عبر السراج عن «تطلعه إلى شراكة من خلال استثمارات مشتركة، وبرامج ومبادرات في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات والسياحة».

وقال إن «هناك العديد من الصناعات التي يمكن إقامتها، وتمتلك ليبيا مقومات النهضة وعوامل الجذب، بما يتوفر لها من كفاءات وامكانيات وثروات طبيعية إضافة إلى موقع ليبيا الاستراتيجي والمتميز الذي يطل على المتوسط ويربط أوروبا بأفريقيا».

وأوضح السراج أن «الحكومة تعتمد في تخطيطها الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى أن تكتمل قواعد اقتصاد السوق التي تبنى بدراسة وتمهل حفاظا على البعد الاجتماعي لهذا التحول».