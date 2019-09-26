السراج يلتقي نائب مساعد ترامب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 10:55 مساء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الخميس، بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، نائب مساعد الرئيس دونالد ترامب وكبير مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض فيكتوريا كوتس بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وسفيرة ليبيا في واشنطن وفاء بوقعقيص.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدت كوتس أن «الولايات المتحدة يهمها استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وإن الليبيين قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم»، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أن «كوتس قالت إن الإدارة الأمريكية بصدد تعزيز مساهمتها من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، مؤكدة أن اجتماعها اليوم كان بنائاً، متمنية العمل معا من أجل مستقبل مشرق يستحقه كل الليبيين».

وأشادت كوتس، بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الأمريكي الساعي لدعم استقرار ليبيا، مؤكدا الاستمرار في الدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة والتصميم على دحر العدوان.

وشرح السراج، «تداعيات العدوان وما سببه من مآسي وما صاحبه من انتهاكات من طرف المليشيا المعتدية»، داعيا «الولايات المتحدة للعمل على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة الليبية».

وتطرق السراج، «إلى أفق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وآليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ودعم اللقاءات الثنائية وبين الخبراء والفنيين في هذا الإطار».

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