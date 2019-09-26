بورقعة يطالب أجهزة الأمن والعاملين بمطار طبرق بالالتزام بالنظم واللوائح القانونية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 26 سبتمبر 2019, 10:25 مساء
زيارة بورقعة لمطار طبرق الدولي. (الإنترنت)

طالب آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، الأجهزة الأمنية كافة العاملة بمطار طبرق الدولي والعاملين بالمطار بضرورة الالتزام بالنظم واللوائح القانونية المتعامل بها في المطارات الدولية، مشددا كذلك على ضرورة توفير سبل الراحة كافة للمسافرين عبر المطار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بورقعة خلال زيارته، اليوم الخميس، إلى مطار طبرق مع مدير عام المطار سعد جاب الله، ومدير أمن المطار الرائد ناصف المنفي، وعدد من رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية العاملة داخل المطار.
وقال المكتب الإعلامي لقيادة منطقة طبرق العسكرية إن بورقعة ناقش خلال الاجتماع «المشاكل والعراقيل كافة التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية داخل المطار، وكان أبرزها اختلاط بعض الاختصاصات للأجهزة الأمنية ودورها وواجباتها داخل المطار وتذليل الصعاب والوقوف على كل الاحتياجات والمتطلبات التي يفتقر لها المطار».

وأضاف المكتب الإعلامي أن آمر منطقة طبرق العسكرية «شدد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية والعاملين كافة داخل المطار بالنظم واللوائح القانونية المتعامل بها بالمطارات الدولية وضرورة توفير كل سبل الأمان والراحة للمسافرين عبر منفذ المطار».

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