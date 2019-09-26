المؤسسة الوطنية للنفط تسلم معدات طبية لمستشفى الأطفال في بنغازي

المعدات الطبية التي يجري تركيبها بمستشفى الأطفال في بنغازي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قال المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إنها سلمت معدات طبية لمستشفى الأطفال في مدينة بنغازي في إطار حرصها المتواصل على دعم خدمات الرعاية الصحية للأطفال بالمدينة والمناطق المجاورة لها.

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قسم التنمية المستدامة بالمؤسسة شرع «بالتعاون مع شريك المؤسسة أو أم في، في تركيب عدد من المعدات الطبية المهمة بمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، وذلك يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019».

وأوضحت المؤسسة أن المعدات «تتمثل في خمس حضانات للأطفال المصابين بالصفراء، وأجهزة فصل عينات الدم، ومجهر إلكتروني، وثمانين عربة أدوية وطوارئ، ومعدات خاصة بغرف العمليات، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات لنقل الدم، وأجهزة لشفط وتسخين الدم، إضافة إلى عدد من الأجهزة المعملية الأخرى».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام البيان أن هذه العملية «تندرج هذه المبادرة في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة وشركاؤها بتنفيذها في ليبيا».