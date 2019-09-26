«صحة الوفاق»: جهاز الإسعاف نفذ 806 عمليات إخلاء للمدنيين خلال 174 يوما

سيارات تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إن الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ تمكنت من «تنفيذ 806 عمليات إخلاء لمدنيين كانوا عالقين بمناطق الاشتباكات خلال 174 يوما، أي منذ اندلاع الحرب الدائرة حول العاصمة طرابلس في الـ5 من أبريل الماضي».

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إحصائيات جهاز الإسعاف والطوارئ «بينت أن عمليات الإخلاء بلغت 265 عملية خلال شهر أبريل، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 530 جريحا نقلوا إلى المستشفيات والمصحات داخل العاصمة طرابلس وخارجها».

وأضافت أن «إحصائيات شهر مايو أظهرت أن فرق الإسعاف والطوارئ تمكنت من تنفيذ 139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح وتمكنت من نقلهم لأماكن آمنة، في حين نجحت الفرق في إسعاف 192 جريحا من مختلف أماكن الاشتباكات».

كما أظهرت الإحصائيات أيضا أن «عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يونيو بلغت 137 عملية، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 298 جريحا». بينما «بلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يوليو 26 عملية، بينما بلغ عدد عمليات الإخلاء خلال شهر أغسطس 131 عملية».

وذكرت وزارة الصحة كذلك أن «عدد عمليات الإخلاء التي نفذها جهاز الإسعاف والطوارئ خلال الفترة من 1 وحتى 25 من سبتمبر الجاري بلغ 108 عمليات» بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».