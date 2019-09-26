«صحة الوفاق»: جهاز الإسعاف نفذ 806 عمليات إخلاء للمدنيين خلال 174 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 08:56 مساء
سيارات تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إن الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ تمكنت من «تنفيذ 806 عمليات إخلاء لمدنيين كانوا عالقين بمناطق الاشتباكات خلال 174 يوما، أي منذ اندلاع الحرب الدائرة حول العاصمة طرابلس في الـ5 من أبريل الماضي».

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إحصائيات جهاز الإسعاف والطوارئ «بينت أن عمليات الإخلاء بلغت 265 عملية خلال شهر أبريل، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 530 جريحا نقلوا إلى المستشفيات والمصحات داخل العاصمة طرابلس وخارجها».

وأضافت أن «إحصائيات شهر مايو أظهرت أن فرق الإسعاف والطوارئ تمكنت من تنفيذ 139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح وتمكنت من نقلهم لأماكن آمنة، في حين نجحت الفرق في إسعاف 192 جريحا من مختلف أماكن الاشتباكات».

كما أظهرت الإحصائيات أيضا أن «عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يونيو بلغت 137 عملية، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 298 جريحا». بينما «بلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يوليو 26 عملية، بينما بلغ عدد عمليات الإخلاء خلال شهر أغسطس 131 عملية».

وذكرت وزارة الصحة كذلك أن «عدد عمليات الإخلاء التي نفذها جهاز الإسعاف والطوارئ خلال الفترة من 1 وحتى 25 من سبتمبر الجاري بلغ 108 عمليات» بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا