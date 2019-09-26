«خارجية الوفاق»: تركيا توافق على إعفاء الليبيين ممن هم فوق الـ55 ودون 18 عاما من التأشيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 07:05 مساء
سيالة وأوغلو خلال لقائهما في نيويورك. (إدارة الإعلام الخارجي)

أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أن السلطات التركية وافقت على إعفاء الليبيين ممن هم فوق الـ55 عاما ودون 18 عاما من تأشيرة دخول البلاد.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اتفق «مع نظيره التركي على تعديل أعمار المواطنين الليبيين المسموح لهم بالدخول دون تأشيرة للأراضي التركية لتصبح خمسة وخمسين عاما بدلا عن خمسة وستين وما دون سن الثامنة عشرة».

والتقى المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أكد سيالة خلال اللقاء «على تثمين الحكومة الليبية الدور التركي الداعم الحكومة الشرعية في ليبيا» وعلى «عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين».

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي أن سيالة وأوغلو ناقشا خلال اللقاء «سبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين خاصة فيما يتعلق بموضوع تأشيرة الدخول للأراضي التركية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة».

وأضافت أن الوزير التركي «وعد من جانبه بالنظر في هذه المواضيع، مؤكدا أن الحكومة التركية ستسعى خلال الأيام القادم لإصدار قرار يخفض من أعمار المسموح لهم بالدخول من المواطنين الليبيين للأراضي التركية بنحو عشر سنوات، ليصبح 55 عاما بدلا عن 65، كما سيشمل القرار إعفاء المواطنين الليبيين ممن هم دون سن 18 عاما من تأشيرة الدخول».

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