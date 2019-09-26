الجزائر وتركيا تدعوان إلى إشراك الليبيين وجيرانهم في أي تسوية سياسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 26 سبتمبر 2019, 04:01 مساء

دعا وزيرا الشؤون الخارجية الجزائري والتركي، صابري بوقادوم، ومولود جاويش أوغلو، إلى ضرورة إشراك الليبيين والبلدان المجاورة في أي تسوية سياسية للأزمة.

وفي لقاء على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الثلاثاء، بحث بوقادوم وأوغلو تطورات الأزمة الليبية، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الجزائرية.

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وجدد الوزيران «تمسكهما بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية، وضرورة إشراك الليبيين والبلدان المجاورة».

وفي خطابه أمام الجمعية العامة، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة توفير الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال إنشاء إدارة ديمقراطية تستند إلى إرادة الشعب الليبي، وهو ما «سيجلب الراحة لشمال أفريقيا وأوروبا»، حسب وكالة الأناضول التركية.

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