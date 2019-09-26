سلامة يحث السويد على ضمان موقف أوروبي موحد بشأن الأزمة الليبية

سلامة ومبعوث السويد في إفريقيا، 25 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للسويد إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيتر سمنبي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحث سلامة السويد على ضمان موقف أوروبي ودولي موحد، من أجل إنهاء القتال والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا.

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ومن المقرر، عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسيعقد الاجتماع برئاسة كل من وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، ويتوقع أن يعلن خلاله عن «مبادرة نيويورك» حسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته روما قبل أيام.