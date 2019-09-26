بالصور: انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي

سبها - بوابة الوسط: رمان كرنفودة | الخميس 26 سبتمبر 2019, 01:31 مساء
الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي، أمس الأربعاء، في أرض المعارض بقرية تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووزير الزراعة بالحكومة الموقتة، الدكتور حسن بشير، إلى جانب عدد من عمداء وأعضاء البلديات بالجنوب.

وقال وزير الزراعة، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن المعرض يسهم في إبراز الإمكانات الزراعية في ليبيا، كما يمثل فرصة للتسويق الزراعي والصناعات التي تعتمد على الزراعة، إلى جانب عرض آخر ما توصل إليه العلم في مجال التقنية الزراعية، وذلك لمساعدة الفلاح على زيادة المنتوج الزراعي.

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من جهته، لفت رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي، المهندس محمد علي الهادي، إلى ارتفاع عدد المشاركين في هذه الدورة إذ بلغ ٣٢٠ مشاركا في «أجنحة التمور والخضراوات والبقوليات والعسل والبذور وأصناف من الأشجار وأشجار النخيل، إلى جانب صناعات السعفيات وأجنحة للمصارف الزراعية والمعدات الزراعية».

يشار إلى أن الدورة الأولى لمعرض ليبيا الزراعي دشنت في العام ٢٠١٦، بهدف وضع قاعدة اقتصادية تعتمد على الزراعة، وإتاحة الفرصة للقاء بين المنتج والمسوق.

الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي
الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي
الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي
الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي
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