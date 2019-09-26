وزير «تعليم الوفاق» يبحث مع مراقبي البلديات استعدادات العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 01:28 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، خلال ورشة عمل، 21 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، أمس الأربعاء، مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات ومديري الإدارات والمكاتب والمصالح والمراكز بالوزارة، لبحث الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بأكاديمية الدراسات العليا في جنزور، إلى أزمة «علاوة الحصة». وقال الوزير إن 24 مراقبة تعليمية، لم تحل بيانات المعلمين المتعلقة بعلاوة الحصة لهذا العام، محملا هذه المراقبات مسؤولية «عدم إنجاز علاوة المعلمين».

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، مصطفى حمزة، أنه سيتم إحالة كشوفات 44 مراقبة تعليمية أنجزت بياناتها لإدارة الخرانة بوزارة المالية، وسيتم مطابقة أرقامهم الوطنية وصرفها في أسرع وقت.

وأشار مدير إدارة التعليم الأساسي، السيد أحمد، إلى أن علاوة الحصة للعام الماضي للمراقبات، التي أحالتها أخيرا في شهر ديسمبر، ستصرف مع العام الحالي، بالإضافة إلى المنسبين الجدد.

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وفي ما يتعلق بعجز المعلمين، طالب الوزير مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة حصر العجز في المعلمين، والتواصل مع مكاتب مصلحة التفتيش التربوي بالبلديات، لسده مع بداية العام الدراسي.

هذا، واستعرضت مدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم، مسعودة الأسود، آلية المركز في التدريب، مشيرة إلى أنه جرى تدريب نحو 5000 معلم ومعلمة في اللغة الإنجليزية بمختلف المدن والمناطق، وإعداد معلمين للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تدريب مدربين للغة الفرنسية للمرحلة الثانوية وكذلك انطلاق عدة دورات للغة العربية.

وبين مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بأنه تمت طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية، ويعمل الآن على توريده عن طريق المواني البحرية، واستخراج نحو 103 حاويات من ميناء طرابلس و163 من ميناء مصراتة، وتوزيعه على المخازن الرئيسية والفرعية بمختلف البلديات على مستوى البلاد، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الدراسية للعام الجديد.

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