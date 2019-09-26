السراج يجري محادثات مع الرئيس التركي في نيويورك

فائز السراج (أرشيفية: الإنترنت)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا وعددا من ملفات التعاون المشترك.

وجدد الرئيس التركي دعم بلاده حكومة الوفاق، وموقف الرئيس الثابت دفاعا عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة. وقال: «نحن ندعم بكل قوة الرئيس السراج الذي يتمتع بالشرعية»، مؤكدا إدانة تركيا العدوان، واستنكارها استهداف القوات المعتدية المنشآت المدنية.

من جانبه، عبر الرئيس عن تقديره للموقف التركي الرافض العدوان، مؤكدا عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين: «نثمن موقف الصديق التركي الداعم لنا، فالصديق الحقيقي يظهر في الأوقات الصعبة».

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وأعرب السراج عن تطلعه إلى تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ليشمل مختلف المجالات.

وتطرق الاجتماع إلى المؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للازمة الليبية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.