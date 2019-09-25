«الوطنية للتعليم التقني» تنظم دورة للمتدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة

تنظم الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA)، دورة تدريبية للمدربين في التخصصات (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة تبريد وتكييف، هندسة إلكترونية، هندسة الميكاترونيك، هندسة شعبة القوة).

ووفق بيان للهيئة، تنطلق أعمال الدورة يوم 5 أكتوبر المقبل، بمدينة مصراتة، وتستمر لمدة خمسة اسابيع، مضيفة أن الدورة تأتي ضمن اهتمامها ومتابعتها لمنتسبيها للرفع من قدرتهم وكفاءتهم التقنية والفنية

وطالبت الراغبين في المشاركة بالدورة، التنسيق مع مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمصراتة في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.