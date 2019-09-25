القيادة العامة ترحب باجتماع نيويورك حول ليبيا وتؤكد على أهمية الحوار والعملية السياسية

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة ترحب باجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة في ليبيا الذي سيعقد غدا الخميس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، آملا أن ينجح الاجتماع، مشيرا إلى أن القيادة العامة تؤكد على أهمية الحوار الوطني وأن «العملية السياسية ينبغي أن تأخذ مكانها».

وسيعقد الاجتماع برئاسة كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان ويتوقع أن يعلن خلاله عن «مبادرة نيويورك» بحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى روما قبل أيام.