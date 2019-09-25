«داخلية الموقتة» تكلف مديرين جديدين لأمن سبها والأبيار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 07:49 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، قرارين كلف بموجبهما مديرين جديدين لمديريتي الأمن في مدينة سبها والأبيار، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونص قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف رقم (817) لسنة 2019 على تكليف «عميد عبدالحكيم يونس بوبكر مديرا لمديرية أمن الأبيار» شرق لابلاد.

كما نص قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة رقم (798) لسنة 2019 على تكليف «عميد رمضان علي محمد الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها» جنوب غرب البلاد.

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