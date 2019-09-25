السودان تعتقل 168 إفريقياً حاولوا دخول ليبيا «بشكل غير شرعي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 07:35 مساء
مهاجرون بمركز إيواء تابع لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة. (الإنترنت)

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 138 أفريقيًا بينهم عشرات السودانيين كانوا يحاولون دخول ليبيا «بشكل غير شرعي».

وأصدرت هذه القوات شبه العسكرية، بيانا نقلته وكالة «فرانس برس»، أوضحت فيه أن مهاجرين سودانيين وتشاديين وأثيوبيين اعتقلوا في الصحراء عند نقطة التقاء الحدود بين السودان وتشاد وليبيا.

وجاء في البيان «في التاسع عشر من سبتمبر تم ضبط 138 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في منطقة المثلث كانوا يريدون عبور الحدود إلى ليبيا، كما تم ضبط ست سيارات كان يستخدمها المهربون».

وتم خلال السنوات القليلة الماضية نشر عناصر من قوات الدعم السريع على طول الحدود مع ليبيا لمنع عبور المهاجرين خلسة.

وسبق أن اتهمت هذه القوات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في إقليم دارفور غرب السودان.

والمعروف أن السودان يعتبر ممرا للمهاجرين إلى ليبيا في شكل خاص أو إلى مصر وبعدها الى أوروبا، حيث تجري محاولات العبور على متن زوارق متهالكة غالبا ما لا تتحمل رحلات من هذا النوع فتغرق وتودي بكثيرين.

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