تشكيل لجنة لوضع خارطة للاستثمار في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 07:35 مساء
جانب من الاجتماع (الإنترنت)

قررت بلدية سرت تشكيل لجنة لوضع خارطة للاستثمار في البلدية، والاستفادة من المواقع الاستثمارية داخل نطاقها.

وخلال اجتماع موسع عُقد بديوان البلدية، برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، اليوم الأربعاء، جرى تكليف مدير مكتب التخطيط عمار العباني، بوضع تصور لعقد ورشة عمل موسعة لتشجيع القطاع الخاص في الاندماج في مشاريع الاستثمار المحلي.

وخلص الاجتماع إلى وضع آلية لتفعيل ملف الاستثمار المحلي بسرت تطبيقا لقرار وزير الحكم المحلى بحكومة الوفاق بنقل اختصاصات قطاع الاقتصاد للمجالس البلدية فيما يخص الاستثمار.

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وحضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد ابراهيم امليطان، ومدير مكتب التخطيط بالبلدية عمار العباني، وعضو مجلس الشورى بالبلدية جمال الاميل، ومدير فرع مصلحة املاك الدولة سرت فضيل الصداعي، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد فتحي اشكرني، ومدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل، ومدير مكتب شؤون العميد عبد الحفيظ سالم، ومدير مكتب الشؤون القانونية علي محمد، والمستشار امحمد علي فرج.

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