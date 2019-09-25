تركيب سيراميك الحوائط بـ8 دنانير للمتر.. بلدية سرت تحدد أسعار اليد العاملة في البناء والتشييد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 07:32 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت بلدية سرت تحديد أسعار اليد العاملة في مجال البناء والتشييد، لتكون تكلفة أعمال اللياسة من 3.5 إلى 4 دنانير للمتر المربع.

ووفق بيان للبلدية اليوم، فستكون تكلفة أعمال البناء (الطوب الإسمنتي) من 3.5 إلى 4 دنانير أيضا، بينما تركيب سيراميك الحوائط مقابل 8 دنانير للمتر المربع، وتركيب سيراميك الأرضيات 7 دنانير للمتر المربع، وتركيب بلاط أرضي 4.5 دينار للمتر المربع.

فيما ستكون تكلفة أعمال الحدادة أو النجارة أوالخرسانة المسلحة 80 دينارا للمتر المكعب، وأعمال السباكة 400 دينار لدورة المياه الواحدة بما في ذلك التشطيب، والطلاء والجرافيت من 2.5 إلي 3 دنانير للمتر المربع.

وأوضحت البلدية أن الفترة المقبلة ستشهد تسعيرة بقية الأعمال التي لم ترد في هذا القرار.

بحث آلية لتحديد أسعار العمالة الحرفية في سرت

كان عميد بلدية سرت، مختار المعداني، عقد اجتماعًا موسعًا بديوان البلدية قبل أسابيع لبحث آلية لتحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تدارس وضع آلية من شأنها تحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى المتعلقة بمصانع الطوب الأسمنتي والبلاط الأرضي وغيرها من المصانع ذات العلاقة بالبناء والتشييد بالبلدية، وإعادة تنظيم سوق العمل بسرت

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