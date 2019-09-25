الخطوط الجوية الأفريقية تعلن انتهاء الانقسام المالي والإداري بالشركة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 07:24 مساء
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية في بيان أصدره اليوم الأربعاء إنهاء الانقسام المالي والإداري بالشركة و«عودة الجميع صفًا واحدًا لبناء الشركة من جديد والانطلاق بها إلى القمة» بحسب بيان الشركة.

وأكد مجلس إدارة الشركة في البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» أنه «في الوقت الذي يشهد فيه العالم انهيار شركات طيران عملاقة وإعلان إفلاسها، وإنهاء خدمات موظفيها، فإن شركة الخطوط الأفريقية التي كانت هي الأخرى مهددة بالانهيار نتيجة الانقسام المالي والإداري الحاد، فإن مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية تعلن إنهاء الانقسام، حيث تنادى أبناء الشركة المخلصون، وعلى رأسهم الكايتن مصطفى معتوق رئيس مجلس الإدارة، وتواصلوا مع جميع الأطراف وواصلوا الليل بالنهار، حتى كُللت هذه المساعي بالنجاح، بعد أن غلّب الجميع مصلحة الوطن والشركة».

وأوضح البيان أن «مسألة توحيد الشركة وإنهاء الانقسام، كان الشغل الشاغل لمجلس الإدارة الذي ما فتئ العمل عليه طيلة الأشهر الماضية»، داعيًا «أبناء الشركة وجميع موظفيها في الداخل والخارج إلى التضامن والألتفاف مع مجلس الإدارة وكافة الإدارات والمكاتب والعمل بروح واحدة من أجل مصلحة الجميع وعدم الاستماع إلى دعوات الانقسام والتشتت والفتنة، وعقد العزم على الرقي بالشركة إلى مصاف متقدمة».

وأشاد بيان مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية بـ«كل من ساهم في رأب الصدع وقدم تنازلات حتى ترجمت الأماني إلى أهداف محققة».

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