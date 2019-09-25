البحث الجنائي في بنغازي يلقي القبض على شخص متهم بابتزاز إحدى العائلات

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 07:09 مساء
دورية تابعة للبحث الجنائي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص متهم بابتزاز إحدى العائلات في المدينة، مشيرة إلى أن المتهم طلب من العائلة مبلغ قدره 7 مليون دينار.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، وليد العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «العائلة تواصلت مع الإدارة العامة وأبلغت عن شخص يستخدم حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قام بتهديدهم بخطف أبنائهم وطلب منهم فدية تقدر بسبعة مليون دينار ليبي وقام بحرق سيارتين لهم».

وأوضح العرفي، أنهم طلبوا من العائلة مجاراة المتهم والتفاوض معه لتخفيض القيمة، التي قام بتقليصها إلى «مبلغ 5 مليون دينار ومنها إلى مليون واحد، وتم الاتفاق معه على اللقاء، وبعد تجهيز محكم تم القبض عليه في الكمين الرابع، حيث طلب منهم وضع الأموال في كيس قمامة ووضعها بجوار جزيرة دوران الجرة في منطقة السلماني، فتم القبض عليه متلبسًا».

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي مباشرة التحقيق مع المتهم فور القبض عليه، منوها إلى أنه سيجري تسليمه للجهات المختصة فور انتهاء التحقيق والاستدلال معه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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