«خارجية الوفاق» تبحث مع الأمم المتحدة آلية الوصول للفئات المستضعفة في مناطق النزاع

وكيل خارجية الوفاق محمود التليسي، مع مدير مكتب الأمم المتحدة نيلز ديفيد سكوت، 25 سبتمبر 2019 (خارجية الوفاق)

بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للشؤون الفنية الدكتور محمود خليفة التليسي، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا نيلز ديفيد سكوت، خطة الاستجابة الإنسانية التي تشمل ضمان آلية الوصول للفئات المستضعفة في مناطق النزاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مقر وزارة الخارجية اليوم، والذي استهدف أيضا التعريف بنشاطات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، وسبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة.

سيالة يبحث مع وزير خارجية ألمانيا عقد مؤتمر دولي حول ليبيا

كان وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، اجتمع بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بنيويورك.

وتطرق اللقاء إلى «الجهود الألمانية والمساعي الحثيثة لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية الراهنة»، وفق صفحة وزارة الخارجية الليبية على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، مضيفة أن اللقاء جاء في إطار التنسيق بين الوزارة والخارجية الألمانية.