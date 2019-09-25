الطاهر يبحث مع شركة الكهرباء حل مشكلة الانقطاعات وطرح الأحمال في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 06:03 مساء
وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع مسئولي شركة الكهرباء, 25 سبتمبر 2019 (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، صباح اليوم مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي ومستشار شؤون الطاقة المهندس إبراهيم الفلاح، مشاكل الكهرباء بشكل عام من انقطاعات وزيادة طرح الاحمال لساعات طويلة في البلديات.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، أكد ساسي والفلاح، أن الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهرباء المتكرر وزيادة طرح الأحمال، هو خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، والاعتداءات المتكررة على محطات التحويل وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

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وناقش الاجتماع أيضا ماتعانيه محطة جنوب طرابلس من وجود مكب القمامة (مصنع تدوير القمامة سابقاً)، الملاصق للمحطة من تكدس القمامة والخطر الذي يحدثه من إشعال النيران والحرائق في المكب والأدخنة المتصاعدة، مما يوثر علي عمل المحطة وتسبب في انسداد مصفيات الهواء، خاصة أن محطة جنوب طرابلس تعتبر إحدى المحطات التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في توليد الطاقة.

وأوضح بيان وزارة الحكم المحلي أن الاجتماع بحث آلية معالجة تلك المشاكل ووضع الحلول الجذرية لها.

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