آمر منطقة طبرق العسكرية يعقد اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية بمنفذ أمساعد

زيارة آمر منطقة طبرق العسكرية لمنفذ أمساعد البري. (الإنترنت)

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية العاملة بمنفذ أمساعد البري، خلال جولته التفقدية للمنفذ ومرافقه، التي استهدفت الاطلاع على الوضع الأمني وسير العمل بالمنفذ.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة منطقة طبرق العسكرية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن بورقعة ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولي الأجهزة الأمنية العاملة بمنفذ أمساعد البري مدى فعالية الأداء الأمني بالمنفذ، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم من تأمين وحماية للمنفذ والعاملين به.

وأضاف المكتب الإعلامي أن بورقعة التقى خلال الزيارة رئيس «المنظمة الأولى لحقوق الإنسان»، سالم الجبالي، وبحث معه العراقيل التي تواجه الملف الإنساني في ما يتعلق بالهجرة غير القانونية والمتسللين عبر منفذ أمساعد البري.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللواء هاشم بورقعة رافقه خلال الزيارة عدد من آمري الكتائب التابعين لمنطقة طبرق العسكرية، التي تمتد حدودها الإدارية من أمساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب جنوبا.