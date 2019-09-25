تركيب إشارات مرورية ذكية في 64 مفترق طرق ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 03:10 مساء
مدير أمن بنغازي يتفقد سير عمل مشروع «تركيب الإشارات المرورية» (الإنترنت)

تفقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، سير عمل مشروع «تركيب الإشارات المرورية الذكية» في المفترقات بمدينة بنغازي، ومن المقرر تركيب جميع الإشارات الضوئية بمفترقات المدينة وعددها 64 مفترقًا، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب الصفحة الرسمية لمديرية الأمن على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضحت المديرية، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تركيب إشارات مرورية في 20 مفترقًا، مشيرة إلى أن العمل انتهى في عدد منها وأصبحت جاهزة للعمل، وهي: «مفترق بوهديمة عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع السودان، ومفترق مديرية الأمن عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع جمال عبد الناصر (طريق الهواري )، ومفترق الثانوية العسكرية الفنية عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع شارع الأندلس».

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