السفارة الألمانية: سنواصل تقديم الدعم الفني إلى البلديات الليبية

واصلت السفارة الألمانية لدى ليبيا اهتمامها بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، مشيدة بالاتفاقية الموقَّعة من طرف وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق.



الاتفاقية سيتم بموجبها نقل مسؤوليات الرعاية الصحية الأولية والنقل المحلي وترخيص الأعمال إلى البلديات. ووعدت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، بمواصلة تقديم الدعم الفني إلى البلديات الليبية.



والأسبوع الماضي، التقى السفير الألماني أوليفر أوفتش، وفدًا من بلدية زوارة، وناقشا قضايا الأمن والاقتصاد والهجرة.



وسبق أن أكد السفير اهتمامه الخاص بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، إذ التقى خلال الأشهر الماضية مسؤولي بلديات مصراتة وغريان، وكذلك وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر في مارس الماضي.